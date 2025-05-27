Лавров объяснил назначение Мединского переговорщиком по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что Владимира Мединского в переговорную команду по Украине назначил лично президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

По словам Лаврова, именно российский лидер, а не кто-либо из представителей других стран, определяет состав делегации от РФ.

Таким образом министр опроверг утверждения о якобы планах США «поменять переговорщика в российской делегации». Он добавил, что такие новости являются слухами.

«В отличие от времен Байдена, которые канули в Лету, нормально общаемся. И если бы США захотели нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов», — заключил министр.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Мединский. В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Ранее Лавров обвинил Запад в подстрекательстве Украины к эскалации.