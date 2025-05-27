Лавров заявил, что главу МИД Сирии пригласили посетить Россию

У главы министерства иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаада аш-Шибани есть приглашение посетить Россию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

«По любезному предложению моего друга Хакана Фидана в Анталье в апреле этого года состоялась наша встреча с его участием с министром иностранных дел Сирии аш-Шибани. У него есть приглашение посетить Россию», — сказал министр.

В конце апреля аш-Шибани заявил, что новые власти в Сирии стремятся к сбалансированным отношениям с Россией, основанным на взаимном уважении. Министр добавил, что Дамаск рассчитывает «извлечь выгоду из политического, экономического влияния Москвы».

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность РФ развивать взаимодействие с руководством Сирии по всем вопросам повестки.

Ранее в Кремле оценили возможность сохранения российских баз в Сирии.