В Кремле заявили, что Путин готов развивать взаимодействие с Сирией

Песков: Путин готов развивать взаимодействие с Сирией по всем вопросам

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность РФ развивать взаимодействие с руководством Сирии по всем вопросам повестки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отмечается, что Путин высказал это в своем послании главе Сирии Ахмеду аш-Шараа.

«Подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня», — сказал представитель Кремля.

Также Путин поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности.

13 марта сообщалось, что Ахмед аш-Шараа подписал конституционную декларацию на переходный период. Данный документ будет являться правовой основой для Сирии на время переходного периода. По данным комитета, разработавшего декларацию, этот период продлится пять лет.

Ранее в Сирии заявили о заинтересованности в сохранении связей с Россией.