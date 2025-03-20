Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что Путин готов развивать взаимодействие с Сирией

Песков: Путин готов развивать взаимодействие с Сирией по всем вопросам
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность РФ развивать взаимодействие с руководством Сирии по всем вопросам повестки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отмечается, что Путин высказал это в своем послании главе Сирии Ахмеду аш-Шараа.

«Подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня», — сказал представитель Кремля.

Также Путин поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности.

13 марта сообщалось, что Ахмед аш-Шараа подписал конституционную декларацию на переходный период. Данный документ будет являться правовой основой для Сирии на время переходного периода. По данным комитета, разработавшего декларацию, этот период продлится пять лет.

Ранее в Сирии заявили о заинтересованности в сохранении связей с Россией.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами