Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили возможность сохранения российских баз в Сирии

Песков: РФ продолжит переговоры с Сирией о судьбе военно-морской базы в Тартусе
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит переговоры с Дамаском по возможности сохранения военно-морской базы РФ в сирийском Тартусе.

«Наша делегация недавно провела переговоры в Дамаске. Условлено продолжить контакты по всем вопросам», — сказал Песков.

По его словам, у обеих сторон существует много вопросов для обсуждения.

«Мы продолжим диалог по всем темам, в том числе и по этой (о российской базе в Тартусе — «Газета.Ru»)», — отметил представитель Кремля.

28 января межведомственная делегация РФ посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии. Заместитель руководителя МИД России Михаил Богданов рассказал, что на встрече присутствовали представители ряда компаний, которые все объяснили сирийскому руководству и выразили готовность продолжать сотрудничество на базе договоренностей. Агентство Sana сообщало, что новое сирийское руководство попросило у российской стороны компенсации для укрепления доверия.

Ранее в Кремле назвали важный этап в налаживании отношений с новыми властями Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами