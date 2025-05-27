На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров оценил слова Мерца о разрешении для Украины наносить удары вглубь России

Лавров: есть основания полагать, что ФРГ давно позволила Украине бить вглубь РФ
close
МИД РФ/РИА Новости

Есть основания полагать, что в Германии продолжительное время назад и тайно приняли решение разрешить Украине наносить дальнобойные удары по территории России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве, передает ТАСС.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине. По его словам, теперь Украина может «обороняться, например нападая на военные объекты в России». На следующий день политик заявил, что ЕС принял решение о дальнобойном оружии для Киева несколько месяцев назад.

По словам Лаврова, заявления Мерца лишний раз наводят на мысль, что решение разрешить Украине наносить удары по целям на российской территории было принято давно, но держалось в тайне.

В ходе этой же встречи Лавров заявил, что ответные удары по Украине естественны, «преступник должен быть наказан».

Ранее Мерц заявил об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами