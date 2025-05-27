Лавров оценил слова Мерца о разрешении для Украины наносить удары вглубь России

Лавров: есть основания полагать, что ФРГ давно позволила Украине бить вглубь РФ

Есть основания полагать, что в Германии продолжительное время назад и тайно приняли решение разрешить Украине наносить дальнобойные удары по территории России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве, передает ТАСС.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине. По его словам, теперь Украина может «обороняться, например нападая на военные объекты в России». На следующий день политик заявил, что ЕС принял решение о дальнобойном оружии для Киева несколько месяцев назад.

По словам Лаврова, заявления Мерца лишний раз наводят на мысль, что решение разрешить Украине наносить удары по целям на российской территории было принято давно, но держалось в тайне.

В ходе этой же встречи Лавров заявил, что ответные удары по Украине естественны, «преступник должен быть наказан».

Ранее Мерц заявил об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине.