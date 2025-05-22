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Мерц заявил об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине

Мерц: усилия по урегулированию конфликта на Украине могут продлиться месяцы
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Lisi Niesner/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине находится на начальной стадии и эти усилия могут продолжаться месяцами. Его слова приводит Politico.

Канцлер подчеркнул, что у него нет иллюзий относительно быстрого достижения прекращения огня между Россией и Украиной.

«Это процесс, который только начался и может продолжаться еще много недель, а может, даже месяцев», – сказал Мерц.

Он напомнил, что Берлин «не упускает ни одной возможности» для дипломатического решения конфликта, однако его нельзя найти за короткий промежуток времени.

До этого немецкая газета Bild писала, что не допустить выхода США из переговорного процесса по Украине является одним из главных приоритетов внешней политики правительства Германии при новом канцлере Фридрихе Мерце.

По данным издания, Мерц во время телефонного разговора лидеров Франции, Италии, Финляндии и Германии с американским президентом Дональдом Трампом предложил провести «техническую встречу» между странами Европы и США, чтобы подготовить следующие переговоры РФ и Украины.

Ранее в бундестаге назвали появление танковой бригады ФРГ в Литве сигналом для Путина.

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