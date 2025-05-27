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Песков оценил подход США к урегулированию на Украине

Песков: США и Трамп сбалансированы в своем подходе к урегулированию на Украине
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга оценил подход Соединенных Штатов и их президента Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине.

«Американцы и президент Трамп весьма сбалансированы в своем подходе [к урегулированию конфликта на Украине]», — сказал представитель Кремля.

13 мая специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон считает необходимыми определенные уступки со стороны Москвы и Киева в процессе урегулирования конфликта. По его словам, такие меры нужны для остановки боевых действий.

27 мая сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что дальнейший курс США по урегулированию конфликта на Украине зависит от шагов России. Он отметил, что сенат готов к любому варианту развития событий.

В этот же день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что власти Соединенных Штатов стали лучше понимать позицию Москвы по Украине. Замглавы ведомства подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп публично говорит о первопричинах конфликта.

Ранее на Западе заявили, что Украина перестала быть приоритетом для США.

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