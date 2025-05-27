На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД высказались об изменении позиции США по Украине

Рябков: США стали лучше понимать позицию России по Украине
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Власти Соединенных Штатов стали лучше понимать позицию Москвы по Украине, американский лидер Дональд Трамп публично говорит о первопричинах конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью «Комсомольской правде».

«Время покажет, насколько реальные шаги новой администрации США будут соответствовать ее декларациям», — заявил он.

По словам Рябкова, в отношениях российской и американской сторон на данный момент «действительно наметились позитивные изменения». Он добавил, что об этом позволяют говорить состоявшиеся двусторонние контакты на высшем и экспертном уровнях.

До этого американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что дальнейший курс США по урегулированию конфликта на Украине зависит от шагов России, связанных с просьбой президента США Дональда Трампа предоставить основные положения, необходимые для прекращения огня. Грэм добавил, что Вашингтон готов к любому исходу развития событий.

Ранее политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами