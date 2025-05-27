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В сенате США рассказали о дальнейших шагах по решению конфликта на Украине

Сенатор Грэм: курс США по решению конфликта на Украине будет зависеть от позиции России
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Mariam Zuhaib/AP

Дальнейший курс США по урегулированию конфликта на Украине зависит от шагов России. Об этом в статье для газеты The Wall Street Journal заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Трамп попросил Владимира Путина предоставить основные положения, описывающие требования к прекращению огня… В зависимости от того, как отреагирует Россия, мы узнаем, какой курс выбрать», — подчеркнул он.

Грэм добавил, что сенат готов к любому варианту развития событий. Как отметил законодатель, законопроект о санкциях «поместит Россию на торговый остров», наложив 500%-ные пошлины на любую страну, которая покупает энергоносители Москвы.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.

Ранее политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа.

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