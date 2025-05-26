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На Западе заявили, что Украина перестала быть приоритетом для США

The Economist: Украина перестала быть приоритетом для США
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Brian Snyder/Reuters

Украина являлась приоритетом для США при администрации бывшего американского президента Джо Байдена, а сейчас республика стал одним из немногих потенциальных покупателей, которые борются за получение вооружений. Об этом пишет журнал The Economist.

Отмечается, что Киев готов заплатить Вашингтону «сколько угодно» за зенитно-ракетный комплекс Patriot, однако американская сторона не отвечает на просьбы украинских чиновников.

Тем временем украинской системе противовоздушной обороны становится труднее справляться с российскими беспилотными летательными аппаратами, говорится в статье. Журнал также подчеркивает, что если прекращение огня не будет достигнуто на российско-украинских переговорах, то подразделениям ПВО Украины придется уменьшить количество ракет-перехватчиков в целях их экономии.

До этого издание Publico писало, что дипломатическая слабость украинского лидера Владимира Зеленского привела к утрате военной инициативы и налаживанию отношений РФ и США. По мнению журналистов, если Вашингтон прекратит свое участие в конфликте, это станет критическим ударом по стремлениям Киева вернуть утраченные территории.

Ранее в Раде дали совет Трампу в отношении России.

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