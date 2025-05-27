В Британии раскрыли план ЕС против России

Страны Европейского союза хотят добиться поддержки США в вопросе введения санкций в отношении России. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

Эксперт считает, что президент США Дональд Трамп вряд ли «в восторге» от идеи европейских политиков. Даже если антироссийские санкции введут, это не будет иметь абсолютно никакого значения, и американский лидер наверняка понимает, что эти меры будут контрпродуктивными, добавил Меркурис.

26 мая газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что американское руководство рассматривает возможность введения санкций в отношении Российской Федерации на этой неделе. По данным издания, Трамп также может объявить о выходе из процесса урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации писала, что Трамп заявил об отсутствии планов по усилению давления на Россию после переговоров с Владимиром Путиным.

Ранее политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа.