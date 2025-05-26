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Политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа

Политолог Марков: в Кремле ожидают звонка Трампа с извинениями Путину
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Политолог Сергей Марков заявил, что в Кремле ожидают возможного внепланового звонка от американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого он может принести извинения президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает mk.ru.

По его словам, Трамп может извиниться за свои последние высказывания в адрес российского лидера. Вероятно, в разговоре также будет обсуждаться возможность восстановления конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном.

Марков считает, что предполагаемые извинения — это лишь прелюдия. По его словам, Трамп планирует не только признать свои слова неудачными, но и попытаться смягчить гнев Кремля. Политолог считает, что американский лидер намерен попросить Путина снизить интенсивность российских ударов, особенно учитывая, что переговоры между Россией и Украиной только начались.

26 мая Трамп раскритиковал действия Путина на Украине и заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на украинской территории.

После этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что резкое высказывание президента США в адрес российского лидера подтверждает, что он выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника, которым в этот раз была глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее эксперт назвал вероятный срок выхода Трампа из переговоров по Украине.

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