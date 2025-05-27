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WSJ узнала о скором решении Трампа по санкциям против России

WSJ: Трамп обдумывает возможность ввести санкции против России на этой неделе
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп разочарован действиями президента России Владимира Путина и медленным ходом мирных переговоров. Собеседники WSJ уточнили, что новые меры давления, обсуждаемые в Белом доме, не предполагают расширения банковских санкций. Вместо этого рассматриваются другие варианты, включая ограниченные меры с целью побудить Москву согласиться на 30-дневное перемирие.

При этом источники отмечают, что Трамп может в итоге отказаться от ужесточения санкционной политики в отношении Москвы.

Накануне The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации писала, что президент Трамп заявил об отсутствии планов по усилению давления на Россию после переговоров с Владимиром Путиным.

Ранее политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа.

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