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Захарова прокомментировала противоречивые заявления правительства ФРГ

Захарова выразила надежду, что в правительстве ФРГ не подрались, как Макроны
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления вице-канцлера и министра финансов Германии Ларса Клингбайля (Социал-демократическая партия Германии) выразила надежду, что в немецком правительстве не было драки, как у президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит.

Клингбайль в ходе пресс-конференции опроверг сообщения о том, что Берлин изменил свой курс относительно ограничений на дальность украинских ударов немецким оружием по территории России.

«Да отберите у них наконец «ложечку для сахара» и «салфетку»! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны», — заявила дипломат.

Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. На кадрах видно, как открывается дверь президентского самолета, а за ней стоит Макрон. Затем появляется рука Брижит и хватает его за лицо. Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.

Что касается ограничений дальности на украинские удары, то 26 мая страны Запада сняли ограничения на применение Украиной дальнобойного оружия. Теперь ВСУ могут атаковать военные объекты на территории России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

11 мая в сети появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик». Президент Франции при появлении прессы под объективами камер с неловкой улыбкой спешно убрал «пакетик» со стола и спрятал его в карман. Впоследствии Елисейский дворец сообщил, что Макрон убрал в карман обычную салфетку.

Ранее Захарова пошутила о «руке Кремля», комментируя пощечину Макрону.

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