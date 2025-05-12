Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Франции рассказали, что за «пакетик» Макрон прятал от журналистов

Власти Франции объяснили назначение «свертка», лежавшего перед Макроном в поезде

На столе перед президентом Франции Эммануэлем лежала обычная салфетка, а не пакетик с запрещенным веществом, когда он ехал в поезде в Киев и был застигнут врасплох журналистами. Об этом заявила пресс-служба Елисейского дворца на своей странице в соцсети X.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что делает простую салфетку похожей на наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны», — заявили французские власти.

11 мая в сети появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик». Президент Франции при появлении прессы под объективами камер с неловкой улыбкой спешно убрал «пакетик» со стола и спрятал его в карман.

В сети развернулось широкое обсуждение: пользователи гадали, что же пытался утаить от журналистов Макрон. Самая популярная версия — запрещенные вещества.

Как отметил политолог Сергей Марков, «те, кто считает Макрона плохим, считают, что это кокаин», но он сам придерживается мнения, то внутри «секретного маленького пакетика» находится лекарство от болезни, которую французский лидер скрывает от общественности.

Ранее Макрон рассказал, когда ждет от РФ ответа на предложение о прекращении огня на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами