Власти Франции рассказали, что за «пакетик» Макрон прятал от журналистов

На столе перед президентом Франции Эммануэлем лежала обычная салфетка, а не пакетик с запрещенным веществом, когда он ехал в поезде в Киев и был застигнут врасплох журналистами. Об этом заявила пресс-служба Елисейского дворца на своей странице в соцсети X.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что делает простую салфетку похожей на наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны», — заявили французские власти.

11 мая в сети появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик». Президент Франции при появлении прессы под объективами камер с неловкой улыбкой спешно убрал «пакетик» со стола и спрятал его в карман.

В сети развернулось широкое обсуждение: пользователи гадали, что же пытался утаить от журналистов Макрон. Самая популярная версия — запрещенные вещества.

Как отметил политолог Сергей Марков, «те, кто считает Макрона плохим, считают, что это кокаин», но он сам придерживается мнения, то внутри «секретного маленького пакетика» находится лекарство от болезни, которую французский лидер скрывает от общественности.

Ранее Макрон рассказал, когда ждет от РФ ответа на предложение о прекращении огня на Украине.