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Захарова пошутила о «руке Кремля», комментируя пощечину Макрону

Захарова пошутила о руке Кремля, комментируя пощечину Макрону от супруги
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Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после пощечины президенту Франции Эммануэлю Макрону от супруги Брижит задалась вопросом, что придумает Елисейский дворец для оправдания ситуации. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

Она указала, что Макрон «получил хук правой от своей супруги», но и самое интересное в этом то, что придумает Елисейский дворец для «легендирования очередного эммануэль-гейта».

«Что на этот раз? Первая леди решила взбодрить супруга нежным поглаживанием по щеке и не рассчитала силы? Подавала салфетку, но промазала? Хотела поправить воротничок, а дотянулась до любимой физиономии? Споткнулась и была остановлена в падении надёжным лицом президента Франции?», — написала Захарова.

Она также дала подсказку, что это могла быть «рука Кремля».

До этого Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится Эммануэль Макрон. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.

Кадры вызвали широкий резонанс в сети. Подлинность видео уже подтвердил Елисейский дворец.

Ранее в Совфеде высмеяли Макрона после пощечины от жены.

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