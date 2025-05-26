Лукашенко и Путин обсудили международную обстановку

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили основные актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки, а также международную обстановку», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала «Пул Первого», Путин выразил Лукашенко благодарность за оказанное содействие и помощь в организации процесса обмена пленными в развитие договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Масштабный обмен пленными прошел за три дня — с 23 по 25 мая. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры с вернувшимися из украинского плена военными.