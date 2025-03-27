Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции высказались о возможном возобновлении Черноморской инициативы

РИА: Турция ожидает развития процесса по возобновлению Черноморской инициативы
close
Murad Sezer/Reuters

Турция будет рада возобновлению Черноморской зерновой инициативы. Об этом РИА Новости сообщил источник администрации президента страны.

«Конечно, это позитивный сигнал, это отрадно. Но необходимо ждать развития процесса», — сказал собеседник агентства.

Анкара рассчитывает, что это возобновление Черноморской инициативы позволит нуждающимся странам избежать голода, добавил источник.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий России. По словам пресс-секретаря, фактически это те же условия, которые включала в себя прошлая Черноморская инициатива при гарантиях генсека ООН Антониу Гутерриша. Однако в прошлый раз эти условия не были выполнены.

Черноморская инициатива, также известная как зерновая сделка, действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года между Россией, Турцией, Украиной и ООН. После РФ отказалась продлевать договоренности из-за возникших разногласий с другими участниками сделки. Она предполагала вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Ранее на Западе заявили о победе России после переговоров с США по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами