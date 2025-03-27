В Турции высказались о возможном возобновлении Черноморской инициативы

Турция будет рада возобновлению Черноморской зерновой инициативы. Об этом РИА Новости сообщил источник администрации президента страны.

«Конечно, это позитивный сигнал, это отрадно. Но необходимо ждать развития процесса», — сказал собеседник агентства.

Анкара рассчитывает, что это возобновление Черноморской инициативы позволит нуждающимся странам избежать голода, добавил источник.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий России. По словам пресс-секретаря, фактически это те же условия, которые включала в себя прошлая Черноморская инициатива при гарантиях генсека ООН Антониу Гутерриша. Однако в прошлый раз эти условия не были выполнены.

Черноморская инициатива, также известная как зерновая сделка, действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года между Россией, Турцией, Украиной и ООН. После РФ отказалась продлевать договоренности из-за возникших разногласий с другими участниками сделки. Она предполагала вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Ранее на Западе заявили о победе России после переговоров с США по Украине.