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Гендиректор «Вкусно – и точка» пригласил Путина посетить один из ресторанов сети

Путин пообещал посетить ресторан «Вкусно – и точка»
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Пресс-службы «Вкусно - и точка»

Президент России пообещал сходить в ресторан сети «Вкусно – и точка». Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи Путина с представителями предпринимательских кругов гендиректор «Вкусно – и точка» Олег Пароев предложил президенту посетить один из его ресторанов.

Пароев подчеркнул, что Путин должен своими глазами увидеть почему рестораны «так любят россияне», а также разнообразное меню и технологические новации, которые в компании разработали самостоятельно.

Предприниматель утверждает, что ежедневно во «Вкусно – и точка» приходят 2 млн человек.

«Спасибо. Зайду как-нибудь», — ответил Путин на приглашение.

До этого президент России заявил, что Москва не собирается «стелить дорожку» американской компании McDonald's, если та решит вернуться на российский рынок.

24 мая стало известно, что 58% опрошенных россиян уверены, что McDonald's рано или поздно возобновит работу в России. За ним следуют IKEA (49%) и Zara (45%).

Ранее россиянам объяснили, устраиваться ли в иностранную компанию, если она вернется в Россию.

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