Россиянам объяснили, устраиваться ли в иностранную компанию, если она вернется в Россию

Весной 2025 года в России заговорили о возможном возвращении ушедших иностранных компаний. Но стоит ли рассматривать такие компании в качестве места работы? Или сейчас российские работодатели могут предложить не меньше, а то и больше? О том, что могут предложить иностранные компании и какую компанию выбрать, «Газете.Ru» рассказала Валентина Куренкова, директор по взаимодействию с госорганами в компании «Нетология» и руководитель GR-направления Ассоциации инноваций в образовании РАЦИО.

Раньше устроиться в международную корпорацию считалось большой удачей — там платили больше, давали соцпакет и возможность работать с глобальными проектами. Но после 2022 года многое изменилось.

«Российские компании стали тихой гаванью в разгар больших перемен, смогли успешно адаптироваться к новым условиям, а еще значительно подняли зарплаты, активно вкладываются в обучение сотрудников и могут предложить недоступную для иностранных работодателей опцию — стабильность. Ведь если вдруг снова случится кризис, иностранные работодатели могут так же быстро свернуться, а местные — останутся», — объяснила она.

С другой стороны, вернувшиеся бренды наверняка попробуют переманить своих бывших сотрудников — тех, кто у них работал до ухода. Им проще адаптироваться, ведь они уже знают корпоративные стандарты. Если вы когда-то трудились в такой компании, есть шанс, что вам позвонят в числе первых. Но вот вопрос: будут ли их условия такими же выгодными, как раньше?

«Последние годы зарплаты в России активно растут, а кадровый голод заставляет работодателей конкурировать не только деньгами, но и дополнительными бонусами. Крупные международные компании, скорее всего, смогут предложить амбициозным россиянам доступ к зарубежным проектам, но вряд ли станут платить намного больше местных игроков. Зато российские компании могут предложить то, чего нет у иностранных корпораций — надежность, более тесное общение с руководством, гибкость и понимание, что ты не просто винтик в огромной корпорации», — отметила эксперт.

Если вы все же решитесь сменить работодателя на вернувшуюся иностранную компанию, стоит заранее продумать несколько моментов.

«Во-первых, насколько устойчива ее позиция в новых условиях? Не повторится ли история с внезапным уходом? Во-вторых, действительно ли их предложение выгоднее, или можно договориться о таких же условиях на текущем месте? И главное — что для вас важнее: стабильность или возможность снова работать в международной среде?» — сказала она.

В любом случае, выбор остается за вами. Но прежде чем принимать решение, стоит взвесить все за и против — потому что рынок труда уже не тот, что был несколько лет назад, а российские компании и их корпоративная культура за это время в разы стали устойчивее к разнообразным кризисам.

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