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Российского посла вызвали в МИД Финляндии

МИД Финляндии вызвал посла РФ Кузнецова из-за нарушения воздушного пространства
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Ministry for Foreign Affairs of Finland/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что вызвало посла России в Хельсинки Павла Кузнецова из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства российскими военными самолетами. Об этом сообщается на странице финского внешнеполитического ведомства в X.

В публикации отмечается, что министерство потребовало от российского дипломата объяснений относительно предполагаемого нарушения воздушного пространства.

24 мая министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Россия задействовала военных для сопровождения своего «теневого флота» в Балтийском море.

По его словам, российское военное присутствие в регионе было заметно всегда. Но теперь РФ начала защищать танкеры из так называемого теневого флота в Финском заливе.

18 мая глава МИД Литвы Кястутис Будрис анонсировал разработку странами Балтии правил для обращения с судами «теневого флота» России.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 17-й пакет санкций ЕС против РФ включает ограничения против 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под другими флагами.

Ранее военный эксперт объяснил, как защитить гражданские суда от захватов на Балтике.

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