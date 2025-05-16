Военный эксперт объяснил, как защитить гражданские суда от захватов на Балтике

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал попытку Эстонии захватить танкер Jaguar в акватории Балтийского моря. По его мнению, необходимо конвоировать гражданские суда боевыми кораблями и истребителями.

«То есть [идут] два-три гражданских судна. Им в сопровождение дается боевой наш корабль, который сопровождает их через опасную зону. И одновременно на этот период происходит патрулирование в воздухе самолетов. Вот только так», — сказал Сивков.

Он добавил, что главная проблема «теневого флота» в том, что эти суда формально принадлежат другим государствам, а Россией всего-навсего фрахтуются. Как считает эксперт, необходимо выводить на Балтику собственные танкеры под флагом РФ, поскольку нападение на них можно уже расценивать как военную агрессию и отвечать соответствующим образом.

14 мая поступила информация, что Военно-морские силы Эстонии с поддержкой польской авиации предприняли попытку задержания танкера Jaguar в международных водах. Судно, которое направлялось в российский порт под флагом Габона, намеревалось войти в эстонские территориальные воды. Когда экипаж отказался выполнять предъявленные требования, военные начали угрожать танкеру, пытаясь тараном остановить его, а также предприняли попытку высадки десанта с вертолетов.

Позднее стало известно, что для обеспечения безопасности судна в ситуацию вмешался истребитель Су-35 Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Ранее Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства.