В Финляндии заметили военное сопровождение «теневого флота» РФ

Россия задействовала военных для сопровождения своего «теневого флота» в Балтийском море. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает Yle.

По его словам, российское военное присутствие в регионе было заметно всегда. Но теперь РФ начала защищать танкеры из так называемого «теневого флота» в Финском заливе.

«Наблюдается военное сопровождение, присутствие вооруженных сил. Это совершенно новая особенность», — подчеркнул министр.

18 мая глава МИД Литвы Кястутис Будрис анонсировал разработку странами Балтии правил для обращения с судами «теневого флота» России.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 17-й пакет санкций ЕС против РФ включает ограничения против 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под другими флагами.

Ранее военный эксперт объяснил, как защитить гражданские суда от захватов на Балтике.