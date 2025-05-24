На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии заметили военное сопровождение «теневого флота» РФ

Глава МО Финляндии заявил о военном сопровождении «теневого флота» РФ
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Россия задействовала военных для сопровождения своего «теневого флота» в Балтийском море. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает Yle.

По его словам, российское военное присутствие в регионе было заметно всегда. Но теперь РФ начала защищать танкеры из так называемого «теневого флота» в Финском заливе.

«Наблюдается военное сопровождение, присутствие вооруженных сил. Это совершенно новая особенность», — подчеркнул министр.

18 мая глава МИД Литвы Кястутис Будрис анонсировал разработку странами Балтии правил для обращения с судами «теневого флота» России.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 17-й пакет санкций ЕС против РФ включает ограничения против 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под другими флагами.

Ранее военный эксперт объяснил, как защитить гражданские суда от захватов на Балтике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами