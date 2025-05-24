В Финляндии заметили военное сопровождение «теневого флота» РФ

Россия задействовала военных для сопровождения своего «теневого флота» в Балтийском море. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает Yle.
По его словам, российское военное присутствие в регионе было заметно всегда. Но теперь РФ начала защищать танкеры из так называемого «теневого флота» в Финском заливе.
«Наблюдается военное сопровождение, присутствие вооруженных сил. Это совершенно новая особенность», — подчеркнул министр.
18 мая глава МИД Литвы Кястутис Будрис анонсировал разработку странами Балтии правил для обращения с судами «теневого флота» России.
До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 17-й пакет санкций ЕС против РФ включает ограничения против 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть под другими флагами.
Ранее военный эксперт объяснил, как защитить гражданские суда от захватов на Балтике.