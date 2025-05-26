Путин объяснил, почему некоторые западные компании ушли из РФ

Ряд иностранных компаний покинул российский рынок по принуждению элит стран Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России, передает РИА Новости.

«Причем некоторые из них, к сожалению, это очевидная вещь, подставили своих российских партнеров», — сказал глава государства.

13 мая Путин заявил, что на него лично выходят представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить свое возвращение в РФ. По его словам, в этом вопросе важно посмотреть, «кто как себя вел».

В этот же день президент России заявил, что нужно по-человечески относиться к ушедшим компаниям, которые на самом деле не хотели покидать российский рынок. По его словам, некоторые организации покидали Россию «со слезами».

Ранее Путин рассказал, что будет с компаниями, которые финансово поддерживали ВСУ.