В Госдуме посоветовали Трампу «прикусить язык» после слов о Путине

Президент США Дональд Трамп должен быть осторожнее в высказываниях и прикусить язык, чтобы не повторить судьбу своего предшественника Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского, которые стали объектами насмешек на международной арене. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя критику американского лидера в адрес президента Владимира Путина.

«Президент Трамп обязан выбирать выражения и прикусить свой язык, дабы не уподобляться ставшей международным посмешищем отвратительной парочке Байдена и Зеленского», — сказал Шеремет.

До этого президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Владимира Путина на Украине и заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на территории Украины.

После этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что резкое высказывание президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина подтверждает, что он выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника, которым в этот раз была глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее эксперт назвал вероятный срок выхода Трампа из переговоров по Украине.