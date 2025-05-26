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Президент США заявил, что против РФ могут быть введены новые санкции

Трамп рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций
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Nathan Howard/Reuters

Вашингтон может ужесточить антироссийские санкции. Об этом, ссылаясь на заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Глава государства, находясь на борту своего самолета, вылетевшего из Нью-Джерси в столицу США, сказал, что он абсолютно точно рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России. По словам Трампа, он недоволен недавним российским массированным ударом по украинским объектам.

23 мая журнал New Lines со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио «почти ежедневно» упоминает о возможности введения новых санкций против России, однако Трамп скептически относится к такому варианту.

До этого британская газета Guardian писала, что Трамп после двухчасового телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отказался от ужесточения санкций против России, разрушив планы европейских политиков.

Ранее страны G7 пригрозили ужесточить санкции против России.

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