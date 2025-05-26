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Комбриг «Азова» обвинил Киев с отсутствии интереса к возвращению азовцев

Прокопенко: обмен пленными с РФ выглядит издевательством из-за отсутствия азовцев
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Командир бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Денис Прокопенко назвал издевательством обмен пленными между Россией и Украиной, так как под него не попали бойцы бригады.

«Ни одного азовца. Среди одной тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного азовца. Зато вернулся подонок, просивший нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов. Это выглядит как издевательство», — написал он на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, азовцем давали гарантии, что они будут в приоритете на обмены, «потому что они вышли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования». Командир бригады считает, что украинские власти не заинтересованы в возвращении азовцев.

Прокопенко не верит, что единственная причина отсутствия бойцов «Азова» в большинстве обменов пленными между сторонами — это нежелание России отдавать их. По его мнению, причина в другом и нужно менять механизм обмена.

25 мая Россия и Украина завершили обмен по формуле «1000 на 1000». В рамках него в Россию вернулись 880 военнослужащих и 120 мирных жителей.

Ранее в Минобороны высказались о влиянии обмена на мирное урегулирование.

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