Зарубежные лидеры, которые приехали в Москву на празднование Дня Победы, стали свидетелями попыток ударов Украины по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценили слова американского лидера Дональда Трампа о Владимире Путине.

По его словам, Киев угрожал зарубежным лидерам перед их приездом в Москву на празднование Дня Победы.

«И многие лидеры, которые находились здесь, они фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанесения ударов дронами по территории Российской Федерации, по крупным городам и по столице накануне такого важного дня», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что эти попытки продолжаются, и Россия вынуждена принимать ответные меры. Он подчеркнул, что Путин делает все ради безопасности граждан.

До этого Трамп, комментируя атаки РФ по Украине, заявил, что недоволен действиями Путина. В Кремле пояснили, что удары по украинским городам являются ответом на атаки со стороны Украины.

Накануне агентство Reuters заявило, что в ночь на 25 мая Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. По данным официальных лиц республики, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет.

Ранее в МИД РФ заявили, что Киев продолжает террор против мирных жителей.