Лидер партии «Вставай, Франция» отреагировал на инцидент с Макроном во Вьетнаме

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян высмеял инцидент с президентом республики Эммануэлем Макроном, который получил пощечину от своей супруги Брижит Макрон. Пост с соответствующим содержанием политик опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«После обвинений в адрес ИИ и российских спецслужб Елисейский дворец теперь говорит о «моменте разрядки». Что, если Брижит была русской шпионкой?» — написал он.

26 мая в СМИ и социальных сетях распространилось видео, снятое во время прибытия Эммануэля Макрона и его жены во Вьетнам. Сначала на записи показано, как открывается дверь президентского самолета, приземлившегося в аэропорту Ханоя. Далее в кадре появляются глава государства, а затем рука его супруги, хотя ее самой не видно полностью. После этого Брижит Макрон наносит легкий удар по лицу мужа. Последний выглядит удивленным, но быстро берет себя в руки и идет приветствовать собравшихся в аэропорту людей.

Елисейский дворец уже подтвердил подлинность видео. При этом портал Actu.fr со ссылкой на AFP написал, что Брижит Макрон дала пощечину своему супругу в результате «банальной ссоры». Журналисты утверждают, что таким образом она пыталась «разрядить обстановку».

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали инцидент с получившим пощечину Макроном.