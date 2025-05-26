Стало известно, зачем жена ударила по лицу Макрона: «Разрядили обстановку»

Брижит Макрон ударила Макрона по лицу в ходе ссоры, чтобы разрядить обстановку

Брижит Макрон ударила по лицу своего супруга, президента Франции Эммануэля Макрона в результате незначительной «ссоры». Об этом пишет портал Actu.fr со ссылкой на AFP.

По данным источника, близкого к президенту Франции, инцидент произошел в ходе «банальной ссоры». Он указал, что распространением негативных комментариев по этому поводу занимаются «пророссийские силы».

«Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз перед началом поездки разрядили обстановку, устроив перепалку», — заявил собеседник.

До этого на видео попал момент, как по прибытии во Вьетнам Эммануэль Макрон, находящийся внутри самолета, получает пощечину от своей супруги Брижит. Хотя силуэт не видно полностью, наносившую удар идентифицировали как жену главы государства. Позже Елисейский дворец подтвердил подлинность кадров.

После инцидента супруги вместе вышли к трапу самолета и спустились к встречающим их представителям Вьетнама.

Ранее польский политик заявил о наполеоновских планах Макрона.