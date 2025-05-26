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В Госдуме отреагировали на пощечину Макрону от жены: «Как в доисторические времена»

Депутат Журова допустила, что жена специально ударила Макрона по лицу на публике

Брижит Макрон могла намеренно ударить по лицу президента Франции Эммануэля Макрона публично, чтобы показать «огонь в отношениях» и сделать инцидент предметом обсуждений. Об этом в беседе с News.ru заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Это как с доисторических времен женщины били пощечину. Не знаю, что надо было сделать такое, чтобы кто-то кого-то бил. У меня так не бывает, и эмоции контролировать надо, тем более публичным людям», — сказала Журова.

Она указала, что Брижит могла ударить Макрона, пока никто не видит. В связи с этим депутат предположила, что они «демонстративно это сделали, чтобы все обсуждали, что до сих пор у них огонь в отношениях». По ее словам, такое развитие событий – хорошая затравка для обсуждения.

До этого Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится Эммануэль Макрон. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.

Кадры вызвали широкий резонанс в сети. Подлинность видео уже подтвердил Елисейский дворец.

Ранее стало известно, зачем жена ударила по лицу Макрона.

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