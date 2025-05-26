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Эксперт назвал вероятный срок выхода Трампа из переговоров по Украине

Политолог Дудаков: команда Трампа может выйти из переговоров до конца 2025 года
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Соединенные Штаты могут выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине в конце 2025 года, если Москве и Киеву не удастся добиться значительных результатов на этом направлении. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Если, например, до конца года не удастся ни о чем договориться, тогда я вполне допускаю, что команда Трампа может рассмотреть для себя возможность сокращения активности на украинском направлении. Но это не самая ближайшая перспектива. Сейчас, я думаю, приоритет для Трампа — это как-то договориться», — заявил Дудаков.

По его словам, если президенту США не удастся добиться мирного урегулирования, то Вашингтону будет гораздо сложнее закрывать вопросы на Ближнем Востоке и вести конфронтацию с Китаем. Для этого, указал эксперт, Соединенным Штатам нужно освободить руки.

До этого президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Владимира Путина на Украине и заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на территории Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США пришли к неутешительному выводу о возможности влиять на Россию.

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