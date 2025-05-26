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Песков заявил, что Путин принимает необходимые для безопасности РФ решения

Песков: Путин принимает решения, необходимые для безопасности России
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин принимает решения, необходимые для безопасности страны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал лидерам накануне празднования Дня Победы. Угрозы слышали все. Лидеры, которые были здесь, стали свидетелями попыток нанесения ударов дронами накануне важного дня. Попытки продолжаются, президент делает то, что должно для обеспечения безопасности России», — сказал представитель Кремля.

10 мая Песков заявил, что Путин полностью поддерживает мирное урегулирование на Украине при помощи дипломатии, несмотря на то, что для этого осталось не так много возможностей.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что президент России поддерживает идею продолжительного перемирия с Украиной. Однако Путин считает, что при обсуждении этого вопроса необходимо учитывать детали, отметил Песков.

Ранее Песков предупредил США, что давить на Россию по вопросу Украины бесполезно.

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