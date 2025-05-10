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В Кремле объяснили позицию России по дипломатии в урегулировании на Украине

Песков заявил, что Путин поддерживает дипломатическое урегулирование на Украине
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Александр Кряжев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин полностью поддерживает мирное урегулирование на Украине при помощи дипломатии, несмотря на то, что для этого осталось не так много возможностей. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достигнуть урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов <...> Однако не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию», — заявил Песков.

По словам Дмитрия Пескова, Украина хочет избежать переговоров по урегулированию конфликта с Россией.

Как пояснил глава пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин поддерживает идею продолжительного перемирия с Украиной, однако считает, что при обсуждении этого вопроса необходимо учитывать детали. Например, как пояснил Песков, Россия не согласится на перемирие, если Запад продолжит поставки оружия на Украину.

Ранее сообщалось, что ЕС и США готовят предложение о 30-дневном перемирии на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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