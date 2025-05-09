В Кремле оценили предложение о 30-дневном перемирии на Украине

Предметное обсуждение 30-дневного перемирия на Украине невозможно без учета нюансов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что тема перемирия была поднята президентом США Дональдом Трампом. После этого, по словам Пескова, идею поддержал российский лидер Владимир Путин с оговоркой, что для реализации инициативы нужно решить ряд нюансов.

«Мы, безусловно, признательны Соединенным Штатам Америки, президенту Трампу за все усилия для того, чтобы вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло. И мы будем готовы приветствовать усилия всех других стран, которые могут внести свой вклад», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Несколькими часами ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной могут согласовать уже в эти выходные. По его мнению, существует «большая вероятность» продления объявленного РФ трехдневного перемирия на месяц.

Такую позицию поддерживают во Франции, Британии и Польше — страны подготовили коммюнике, совпадающее с предложением США о 30-дневном прекращении огня. Мерц отметил, что «мяч сейчас на стороне Москвы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, от чего будут зависеть действия Москвы по Украине.