В Кремле рассказали о перспективах отношений спецслужб России и США

Песков: контакты по линии специальных служб России и США есть

Контакты по линии специальных служб Российской Федерации и Соединенных Штатов есть, но говорить о масштабном сотрудничестве по аспектам обеспечения безопасности пока не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

По его словам, пока говорить о каком-то масштабном сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном по самым разным аспектам обеспечения безопасности не приходится.

В апреле Песков заявлял, что отношения России и США развиваются очень хорошо. При этом он отмечал, что на практике реанимировать отношения двух стран с нуля очень сложно.

Представитель Кремля заявлял, что между Россией и США ведутся контакты по линии спецслужб, Министерства иностранных дел и Государственного департамента.

Также Песков рассказал, что встреча президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться.

Ранее в Кремле ответили на критику Трампа в адрес Путина.