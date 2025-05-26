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Песков ответил на критику Трампа в адрес Путина

Песков: критика Трампа в адрес Путина связана с эмоциональными перегрузками

Критика президента США Дональда Трампа в адрес своего российского коллеги Владимира Путина связана с эмоциональными перегрузками, вызванными начавшимися переговорами РФ и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила усилия — важное достижение. Мы признательны американцам и Трампу за содействие в запуске переговорного процесса. Одновременно с этим это ответственный момент, связанный с эмоциональной перегрузкой всех и эмоциональной реакцией. Мы отслеживаем всю реакцию», — сказал представитель Кремля.

Трамп раскритиковал действия Путина на Украине, назвав их «неприемлемыми», в ночь на 26 мая. Глава Белого дома заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на территории Украины.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что резкое высказывание Трампа в адрес Путина подтверждает, что он выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника, которым в этот раз была глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее в Совфеде призвали спокойно относиться к критике Путина Трампом.

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