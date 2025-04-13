В Кремле рассказали о контактах между РФ и США

Песков: между РФ и США ведутся контакты по линии спецслужб, МИД и Госдепартамента

Между Россией и США ведутся контакты по линии спецслужб, МИД и Госдепартамента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Ведутся контакты по линии специальных служб, ведутся контакты по линии министерства иностранных дел, МИД — госдепартамент. Очень много нюансов, связанных с возобновлением нормальной деятельности наших дипломатических представительств», — сказал он.

Также Песков рассказал, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться.

До этого представитель Кремля говорил, что встреча Путина и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа может стать одним из шагов к организации переговоров глав двух государств.

11 апреля Путин провел переговоры с Уиткоффом. Встреча, которая проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге, продлилась 4,5 часа. Главной темой стало урегулирование украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Уиткофф сказал Путину при встрече.