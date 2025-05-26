На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о подозрениях Лондона в связи с поджогом дома Стармера

Песков опроверг причастность России к поджогу дома Стармера
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию во всем нехорошем, что происходит в Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на информацию о попытках связать с Россией поджог дома премьер-министра Британии Стармера.

Песков подчеркнул, что подозрения британских властей, как правило, «беспочвенны, бездоказательны и нередко смехотворны».

24 мая газета Financial Times со ссылкой на источники в правительстве королевства сообщила, что Лондон допускает, что Москва может быть причастна к поджогу дома британского премьера.

О возгорании в доме Стармера, где он жил до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит, стало известно 12 мая. Огонь повредил входную дверь здания.

В этот же день лондонская полиция организовала расследование по факту пожара в доме главы правительства Великобритании. В рамках него были задержаны трое граждан Украины.

Ранее на Западе назвали клоунадой попытки связать с Россией поджог дома Стармера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами