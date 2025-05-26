Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию во всем нехорошем, что происходит в Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на информацию о попытках связать с Россией поджог дома премьер-министра Британии Стармера.

Песков подчеркнул, что подозрения британских властей, как правило, «беспочвенны, бездоказательны и нередко смехотворны».

24 мая газета Financial Times со ссылкой на источники в правительстве королевства сообщила, что Лондон допускает, что Москва может быть причастна к поджогу дома британского премьера.

О возгорании в доме Стармера, где он жил до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит, стало известно 12 мая. Огонь повредил входную дверь здания.

В этот же день лондонская полиция организовала расследование по факту пожара в доме главы правительства Великобритании. В рамках него были задержаны трое граждан Украины.

Ранее на Западе назвали клоунадой попытки связать с Россией поджог дома Стармера.