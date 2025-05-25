Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал власти Великобритании за расследование якобы связи России с поджогом дома премьер-министра королевства Кира Стармера. Свой комментарий он опубликовал в соцсети Х.

«Клоунский мир», — написал журналист.

24 мая газета Financial Times со ссылкой на источники в правительстве королевства написала, что в Великобритании допускают, что Россия может быть якобы причастна к поджогу дома Стармера.

О возгорании в доме британского премьера сообщила газета Times 12 мая. По информации издания, огонь повредил входную дверь здания.

Дом, в котором премьер Стармер до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит жил почти 20 лет, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. По информации СМИ, глава британского кабмина сдавал свой дом в аренду.

В этот же день лондонская полиция организовала расследование по факту пожара в доме главы правительства Великобритании. Расследование пожаров возглавило Контртеррористическое командование полиции Лондона.

Ранее в Британии обвинили «враждебное государство» в поджоге дома Стармера.