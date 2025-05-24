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В Британии заподозрили Россию в причастности к поджогу дома Стармера

FT: Великобритания расследует причастность России к поджогу дома Стармера
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Alastair Grant/Reuters

В Великобритании допускают, что Россия может быть якобы причастна к поджогу дома британского премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в правительстве королевства.

«Британские чиновники из сферы безопасности расследуют, была ли Россия вовлечена в поджоги собственности, связанной со Стармером», — говорится в материале.

О возгорании в доме Стармера сообщила газета Times 12 мая. Согласно информации издания, огонь повредил входную дверь здания. Дом, в котором премьер до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит жил почти 20 лет, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. По данным СМИ, глава британского кабмина сдавал свой дом в аренду.

В этот же день лондонская полиция организовала расследование по факту пожара в доме главы правительства Великобритании. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее еще одному украинцу предъявили обвинения в поджоге дома премьера Великобритании.

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