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Еще одному украинцу предъявлены обвинения в поджоге дома премьера Великобритании

Третий обвиняемый в поджоге дома Стармера также оказался выходцем с Украины
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Danny Lawson/Reuters

Третий задержанный по делу о поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказался выходцем с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

34-летний Петро Починок подозревается в сговоре с ранее задержанными Романом Лавриновичем (гражданин Украины) и Станиславом Карпюком (гражданин Румынии), которым также предъявлены обвинения в поджоге.

Сообщается, что Починок должен явиться в Вестминстерский магистратский суд в среду, 21 мая. Другие фигуранты будут находиться под стражей до 6 июня.

Задержания связаны с серией пожаров, произошедших в Лондоне в мае: возгорание автомобиля 8 мая, пожар у входа в здание 11 мая, а также пожар в жилом доме 12 мая.

До этого полиция Великобритании начала расследование инцидента в доме Кира Стармера. Пожар повредил входную дверь дома, который Стармер сдавал в аренду. Расследование пожаров возглавило Контртеррористическое командование полиции Лондона.

Ранее в Британии обвинили «враждебное государство» в поджоге дома Стармера.

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