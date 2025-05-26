В Совфеде призвали спокойно относиться к критике Путина Трампом

Воинственный по отношению к России образ американского президента Дональда Трампа искусственно формируется иностранными СМИ. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что во многом такой воинственный образ Трампа специально формирует пресса, которая враждебна к самому Трампу. Надо спокойно относиться к подобным новостям, и все, что пишут западные СМИ в этом контексте, делить на два, а то и на три. Мне кажется, что этот случай никак не должен повлиять на американо-российский диалог», — сказал сенатор.

Он отметил, что американский президент точно получает информацию о происходящем на Украине не только из СМИ, и поэтому знает реальную ситуацию.

«Трамп получает информацию не только из СМИ. Я уверен, что ему известно, что Украина в последние дни просто как с цепи сорвалась и наносит множественные удары беспилотниками по российской территории, причем по гражданским объектам, чтобы спровоцировать Россию на ответные удары. В США многие будут продолжать обвинять Россию по старой памяти, и мы должны к этому спокойно относиться. Россия будет действовать, как считает нужным, при всем уважении к американскому президенту», — заключил Джабаров.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство российским лидером Владимиром Путиным. В разговоре с журналистами в аэропорту Нью-Джерси американский лидер назвал действия Путина на Украине «неприемлемыми».

«Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но теперь он запускает ракеты по городам, и мне это не нравится», — сказал Трамп.

Ранее в США пришли к неутешительному выводу о возможности влиять на Россию.