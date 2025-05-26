Американский аналитик счел бессмысленной критику Трампа в адрес РФ

РФ продолжит добиваться целей специальной военной операции (СВО) на Украине, несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал американский аналитик Уилл Шрайвер.
«Русским наплевать, чем сейчас недовольна разваливающаяся империя. Они будут продолжать делать то, что им, черт возьми, угодно», — отметил он.
По словам эксперта, Вашингтону останется только смириться с действиями Москвы. Все из-за того, что американские власти ничего не могут поделать с происходящим на Украине.
25 мая агентство Reuters сообщило, что ночью Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. Как заявили официальные лица на Украине, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет.
Впоследствии произошедшее прокомментировал Трамп. Он заявил, что недоволен действиями российского лидера Владимира Путина и не знает, «что с ним случилось». Хозяин Белого дома подчеркнул, что всегда ладил с президентом РФ, но сейчас он «запускает ракеты в города» и этим вызывает недовольство американского лидера.
Ранее Трамп пригрозил ввести новые санкции против РФ из-за ее действий на Украине.