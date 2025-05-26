Американский аналитик счел бессмысленной критику Трампа в адрес РФ

Аналитик Шрайвер: критика со стороны Трампа не остановит действия РФ на Украине

РФ продолжит добиваться целей специальной военной операции (СВО) на Украине, несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал американский аналитик Уилл Шрайвер.

«Русским наплевать, чем сейчас недовольна разваливающаяся империя. Они будут продолжать делать то, что им, черт возьми, угодно», — отметил он.

По словам эксперта, Вашингтону останется только смириться с действиями Москвы. Все из-за того, что американские власти ничего не могут поделать с происходящим на Украине.

25 мая агентство Reuters сообщило, что ночью Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. Как заявили официальные лица на Украине, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет.

Впоследствии произошедшее прокомментировал Трамп. Он заявил, что недоволен действиями российского лидера Владимира Путина и не знает, «что с ним случилось». Хозяин Белого дома подчеркнул, что всегда ладил с президентом РФ, но сейчас он «запускает ракеты в города» и этим вызывает недовольство американского лидера.

Ранее Трамп пригрозил ввести новые санкции против РФ из-за ее действий на Украине.