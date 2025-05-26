Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не могут повлиять на действия РФ на Украине

У Соединенных Штатов нет рычагов влияния на Россию в контексте ее действий на Украине. Об этом на своей странице в соцсети Х написал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«У Соединенных Штатов нет стратегических рычагов давления на то, что Россия делает или не делает на востоке Украины. Мы по-прежнему являемся участниками конфликта, финансируя Украину», — написал эксперт.

До этого президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Владимира Путина на Украине и заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на территории Украины. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

В свою очередь Владимир Зеленский после удара ВС РФ по территории республики раскритиковал позицию Соединенных Штатов и других союзников Киева, поскольку их молчание якобы «поощряет» президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, как Зеленский поспособствовал укреплению отношений России и США.