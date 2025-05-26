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Стало известно, как Зеленский поспособствовал укреплению отношений России и США

Publico: дипломатическая слабость Зеленского укрепила отношения России и США
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Leon Neal/Reuters

Дипломатическая слабость украинского лидера Владимира Зеленского привела к утрате военной инициативы и привела к налаживанию отношений России и Соединенных Штатов. Такую оценку дает издание Publico.

В материале отмечается, что Зеленский осознает свою слабость в формате переговоров, где военная инициатива принадлежит России, а внешний игрок в лице США хочет быстрого мира.

Как следует из текста, если Вашингтон прекратит свое участие в конфликте и поддержит мирные инициативы Москвы, это станет критическим ударом по стремлениям Киева вернуть утраченные территории.

«Не было бы лучшего способа ускорить капитуляцию Украины перед Россией», — пишет Publico.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский после удара ВС РФ по территории республики раскритиковал позицию Соединенных Штатов и других союзников Киева, поскольку их молчание якобы «поощряет» президента России Владимира Путина.

Ранее в Раде дали совет Трампу в отношении России.

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