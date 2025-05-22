В канцелярии премьера Израиля рассказали о поддержке Трампом военных целей Иерусалима

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Израилю на фоне начавшейся наземной операции в секторе Газа, заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что Трамп поддержал необходимость добиться освобождения всех заложников, разгромить палестинское движение ХАМАС, а затем — реализовать план главы Белого дома.

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль будет готов временно прекратить огонь в секторе Газа в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников.

19 мая Нетаньяху заявил, что Израиль будет контролировать всю территорию сектора Газа и не позволит ХАМАС «разграблять гуманитарную помощь».

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что эти действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе». Действия израильской армии стали ответом на отказ ХАМАС от американского плана освободить заложников во время перемирия, действовавшего с 19 января, и продлить его.

Ранее была названа цель атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.