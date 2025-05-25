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Украина и ее зарубежные партнеры обсудили организацию саммита с РФ в Женеве

Repubblica: страны Европы обсудили с Украиной проведение новых переговоров с РФ
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Global Look Press

Основные партнеры Киева из числа европейских стран обсудили с украинскими властями необходимость проведения очередного раунда переговоров с Москвой до саммита «Большой семерки» (G7), который состоится 15 июня в Канаде. Об этом сообщила итальянская газета Repubblica.

По информации издания, зарубежные партнеры Украины хотят не дать президенту США Дональду Трампу бросить ее на произвол судьбы. Таким образом они рассчитывают избежать проблем, которые могут возникнуть на саммите G7 из-за политики размежевания Белого дома. Как отметили журналисты, если мероприятие в Канаде все же окажется неудачным, то «надежды Киева на оборону также рухнут».

«В связи с этим накануне (24 мая. — «Газета.Ru») шерпы основных европейских стран (Франции, Италии, Германии и Великобритании) встретились в режиме видеоконференции с главой офиса [украинского лидера] Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Они согласились с важностью организации встречи между россиянами и украинцами в Женеве. И самое главное, переговоры должны состояться до саммита «Большой семерки» в Альберте», — говорится в материале.

Из него следует, что европейские политики продвигают встречу в Женеве в противовес переговорам в Стамбуле. Они считают, что новое место проведения переговоров показало бы, как РФ на самом деле относится к идее возобновления диалога с Украиной ради урегулирования конфликта.

16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между представителями Москвы и Киева. Возглавивший российскую делегацию Владимир Мединский заявил, что РФ в целом довольна результатами беседы. В том числе в ходе встречи стороны договорились о проведении второго раунда переговоров. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Как пишет ТАСС, следующие переговоры РФ и Украины с больше долей вероятности также пройдут в Турции.

Ранее американский политик рассказал, чем обернется возможный выход США из переговоров по Украине.

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