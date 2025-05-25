Американский политик связал выход США из переговоров с капитуляцией Украины

Возможный отказ президента США Дональда Трампа от участия в новом раунде переговоров между РФ и Украиной будет означать капитуляцию последней. Об этом в эфире YouTube-канала Forbes Breaking News заявил американский политик, главный редактор еженедельника Forbes Стив Форбс.

Он отметил, что американский лидер после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что Москва и Киев должны самостоятельно вести переговоры. Таким образом хозяин Белого дома намекнул на возможность выхода Вашингтона из переговорного процесса, если стороны украинского конфликта не достигнут никаких договоренностей и не придут к соглашению о прекращении огня.

«Заранее назовите это капитуляцией [Украины]», — сказал политик.

По его мнению, победа в украинском конфликте позволила бы Путину стать «политическим хозяином» Европы. В таком случае НАТО утратит влияние в регионе, а страны — члены организации больше не смогут рассчитывать на помощь США, резюмировал Форбс.

19 мая, через три дня после прямых переговоров между делегациями РФ и Украины в Турции, Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа длилась более двух часов, при этом российский лидер назвал ее содержательной и полезной. Также он заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

Ранее в Совете Федерации РФ анонсировали передачу Украине наработок по меморандуму об урегулировании конфликта.