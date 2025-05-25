Политолог сообщил об открытии второго фронта на Украине

У правящей украинской элиты сокращаются источники доходов, поэтому усиливается внутренняя борьба. Таким мнением с РИА Новости поделился политолог Александр Дудчак, комментируя новости о ликвидации Андрей Портнова, который был советником экс-президента Украины Виктора Януковича.

Эксперт отметил, что есть разные версии произошедшего. Дудчак допустил, что к случившемуся может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко, с которым Портнов, по слухам, вел активную борьбу.

Кроме того, он дал понять, что руку к этому мог приложить любой другой политик из украинской правящей элиты. При этом политолог усомнился, что мир когда-либо узнает правду.

«На Украине больше нет политической борьбы, так как людям не интересно контролировать государство в его нынешнем состоянии. Тем не менее они продолжают бороться за источники дохода. В этом контексте Зеленскому уже все равно, против кого вводить санкции, лишь бы избавиться от конкурентов», — сказал Дудчак.

Эксперт добавил, что на Украине сейчас «открылся второй фронт», и главная цель этой войны, считает он, не территории или государство, а контроль над финансовыми потоками.

Нападение на Андрея Портнова произошло 21 мая возле американской школы в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. По данным издания El Pais, в нападении принимали участие два-три человека.

Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник предположил, что случившееся связано с прошлым политика: он мог обладать информацией о президенте Украины Владимире Зеленском и его окружении.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник подтвердил, что у Портнова были враги среди украинской элиты. Его постоянно обвиняли в работе на российские спецслужбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил о росте взяток на Украине из-за борьбы с коррупцией.